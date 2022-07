Pesquisa traz excelente notícia para Lula em um grande reduto de Bolsonaro

No dia em que o PT confirmou oficialmente a chapa Lula-Alckmin para o Palácio do Planalto, nova pesquisa traz uma excelente notícia para o partido no berço eleitoral de Jair Bolsonaro.

Rodada do IPEC divulgada nesta quinta, 21, revela que, no Rio de Janeiro, Lula tem 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% do atual presidente, que sofre em seu reduto político.

Como já havia mostrado a coluna, outros institutos apontam para o mesmo quadro em solo carioca, com o petista liderando sobre Bolsonaro em todos os cenários.

É que quando se trata do questionamento chamado de espontânea, aquele em que os candidatos não são apresentados para os entrevistados, Lula tem 35% e o atual presidente, 30%.

Em um eventual segundo turno, o ex-presidente também vence, neste caso com uma vantagem de oito pontos percentuais: 47% a 39%.

A única notícia ruim para o petista na pesquisa é que Marcelo Freixo, candidato apoiado pelo PT ao governo do estado, está com 14%, enquanto Cláudio Castro, com aval de Bolsonaro, tem 20%.

O Ipec foi fundado por antigos executivos do Ibope e “herdou” a metodologia do antigo instituto.

