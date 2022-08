Pesquisa revela uma vantagem esmagadora para Lula

Um recorte da última pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos eleitores que não escolhem nem Lula nem Bolsonaro no primeiro turno escolheriam o ex-presidente ou anulariam seu voto em um eventual segundo turno.

No cenário geral, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, 54% dos eleitores apontam voto no petista, 37% votariam no atual presidente e 8% anulariam seu voto.

Mas considerando apenas os eleitores que não votam em nenhum dos dois no primeiro turno, os números mostram uma vantagem esmagadora de Lula: num eventual segundo turno, 37% votariam no petista, 36% votariam em branco ou nulo, 22% votariam em Bolsonaro e 5% não souberam responder.

A quantidade de eleitores que escolhem Lula é quase a mesma que prefere anular seu voto. Ainda que a vantagem do petista seja esmagadora diante de seu principal rival, um outro recado importante está sendo dado: na eleição mais polarizada da história, fica claro que uma parcela significativa dos brasileiros simplesmente não quer escolher um lado.

Esse grupo deve ser decisivo no resultado da disputa e, por isso, esse recorte deve ser bem analisado por Lula e por Bolsonaro.

A pesquisa do Datafolha (e não apenas esse recorte) deu recados importantes aos líderes dos levantamentos que devem ser levados em conta até o dia 2 de outubro.

Se antes uma vitória no primeiro turno era desenhada de forma clara por alguns levantamentos, agora o cenário não é mais assim.

Em um segundo turno, o trabalho de Lula será o de puxar alguns desses votos “nulos”, mostrando que tem capacidade de governar bem o país. Já o trabalho de Bolsonaro será tentar criar a sensação de que seu governo não falhou tanto, merecendo uma segunda chance no país.