Pesquisa revela o verdadeiro reduto de Jair Bolsonaro

Toda a carreira política de Jair Bolsonaro foi baseada no Rio de Janeiro, mas as pesquisas sobre as eleições deste ano mostram que o verdadeiro reduto do presidente é o Distrito Federal. A pesquisa Ipec divulgada nesta segunda, 15, mostra Lula na liderança com 44% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro no cenário nacional.

No DF, o cenário é bem diferente. Bolsonaro está no topo da corrida, com 40% das intenções de voto, e Lula aparece em segundo lugar com 32% dos votos dos brasilienses.

Dos seis estados onde o Ipec coletou dados, Bolsonaro ganha de Lula apenas no Distrito Federal. Em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o petista está no topo da disputa.

O resultado no Distrito Federal é curioso por dois motivos em especial. Primeiro, porque o DF é tradicionalmente conhecido por ser o berço do serviço público no Brasil. Nesse assunto, a gestão de Lula foi visivelmente melhor do que a gestão de Bolsonaro. O petista fez muito mais pelos servidores civis, realizando concursos e autorizando reajustes na remuneração. Já Bolsonaro fez mais pelos servidores militares e nunca escondeu seu desejo de favorecer os colegas das Forças Armadas.

Outro dado curioso é que a maior parte dos eleitores do Distrito Federal é formada por mulheres, um dos pontos fracos de Bolsonaro na disputa e onde ele tem tido dificuldade em crescer. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DF tem pouco mais de 2,2 milhões de eleitores, dos quais aproximadamente 54% são mulheres e 46% são homens.

Embora esteja vencendo entre os brasilienses nas pesquisas deste ano, o desempenho de Bolsonaro parece mais fraco do que em 2018. Naquele ano, o presidente venceu o primeiro turno com 58,3% dos votos contra 11,8% de Fernando Haddad. No segundo turno, a diferença foi gritante: Bolsonaro venceu com 69,9% dos votos e Haddad teve apenas 30% no Distrito Federal.

O DF continua sendo um importante reduto para Bolsonaro, mas o baixo número de eleitores faz com que os números de lá não tenham tanto impacto na disputa nacional. Apesar disso, é importante que Lula analise os motivos para uma derrota entre os brasilenses enquanto, na visão geral, o petista vence em todos os cenários.