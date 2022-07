Pesquisa: Quem herda mais votos com a saída de Márcio França da disputa

Rodrigo Garcia (PSDB) é o mais favorecido com a saída de Márcio França (PSB) da corrida para o governo de Paulo, de acordo com a pesquisa Real Big Data. No levantamento divulgado nesta semana, Rodrigo subiu nove pontos na comparação com a pesquisa de maio, saltando de 7% para 16% e ficando tecnicamente empatado em segundo lugar.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o apoio da máquina bolsonarista, teve crescimento menor com a saída de França, pois tinha 15% em maio e agora está com 20%, empatado com o atual governador de São Paulo dentro na margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Fernando Haddad (PT) aparece com 34%.

O crescimento de Rodrigo também é observado na pesquisa espontânea, quando não são colocados os nomes dos candidatos para o eleitor.

O levantamento de maio tinha Rodrigo Garcia com apenas 1% e agora ele tem 4%. Haddad (9%) e Tarcísio (7%) permanecem iguais nas duas simulações.

O atual governador de São Paulo também apresenta o menor índice de rejeição em relação a seus adversários. O atual governador de São Paulo tem 31%. Haddad é rejeitado por 48% entrevistados. O ex-ministro Tarcísio de Freitas tem 39% de rejeição.

A pesquisa deste mês trouxe outro dado positivo: 43% dos entrevistados aprovam a gestão Rodrigo Garcia.