Pesquisa mostra que brasileiro não comprou uma ideia de Bolsonaro

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta, 31, trouxe pouquíssimas mudanças no cenário geral das eleições e manteve a distância de 12 pontos entre Lula e Bolsonaro. Se alguém tem motivos para comemorar o novo levantamento, é Ciro Gomes, que cresceu acima da margem de erro.

Apesar da estabilidade no cenário geral, fica cada vez mais claro que os eleitores brasileiros perceberam o desespero do presidente para se reeleger com a adoção de medidas eleitoreiras, como o aumento do valor do Auxílio Brasil.

Questionados sobre o objetivo das medidas econômicas do governo, 63% dos eleitores afirmam que as bondades são principalmente para ajudar a eleição de Bolsonaro. Apenas 31% acreditam que as medidas têm o objetivo de ajudar as pessoas.

Esses números deixam claro que a maior parte dos brasileiros sabe que o presidente está pensando mais na sua sobrevivência política – e não no país – ao conceder benefícios.

O Auxílio Brasil foi a grande aposta da equipe de Bolsonaro para melhorar os votos do presidente entre os eleitores mais pobres. O investimento na divulgação do valor de R$ 600 foi grande e funcionou: 84% dos eleitores afirma que já sabia do aumento do auxílio e 15% ficou sabendo com o levantamento da Genial/Quaest.

Continua após a publicidade

Acontece que o auxílio no valor de R$ 600 tem data para acabar: 31 de dezembro de 2022. No ano que vem, o benefício deve ficar em R$ 400 e o brasileiro também sabe disso: 66% dos eleitores afirma que já sabia da redução a partir de 2023 e 33% ficou sabendo com o levantamento.

Ou seja, o governo conseguiu divulgar amplamente o Auxílio Brasil, mas deixou muito clara a intenção eleitoreira da medida e os brasileiros não compraram a ideia.

No levantamento desta quarta, 31, tanto Lula como Bolsonaro oscilaram para baixo entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, mas o petista mantém uma vantagem considerável com 52% das intenções de voto contra 25% do presidente. No levantamento anterior, os números eram de 55% e 27%, respectivamente.

Nos recortes que consideram os eleitores que recebem o Auxílio Brasil e os que não recebem o benefício, outro ponto importante: Lula vence Bolsonaro por 54% a 25% entre os beneficiários, uma distância de 29 pontos. Entre os que não recebem, o cenário é mais equilibrado: Lula tem 40% dos votos contra 36% do seu principal adversário.

A cada nova pesquisa, fica claro que a colheita tão esperada por Bolsonaro não aconteceu. O eleitor está atento e não quer ser usado para reeleger ninguém. O presidente precisa mostrar mais do que isso se quiser convencer os eleitores de que quer o bem do Brasil.