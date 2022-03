Pesquisa mostra o trunfo de Lula e do PT para vencer Bolsonaro

Jovens entre 16 e 24 anos preferem votar no ex-presidente Lula a votar em Jair Bolsonaro. É isso que mostra a última pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 30, e que pode ser usada pelo PT para se aproximar desse público.

Segundo o levantamento, Lula tem 51% das intenções de voto entre os mais jovens. O presidente Jair Bolsonaro tem apenas 29% da preferência desse eleitorado.

O petista também vence entre os que têm de 25 a 44 anos: 44% dos votos contra 31% de Bolsonaro.

Os números são bons, mas Lula tem um obstáculo a vencer: ainda é pequeno o número de jovens com 16 e 17 anos que querem votar, já que nessa idade o voto é facultativo.

Artistas como Anitta, Paula Lavigne, entre muitos outros, tentam convencer a juventude a tirar o título de eleitor porque, se conseguirem, estarão ajudando Lula na disputa.

A preferência dos jovens pelo ex-presidente pode explicar, também, o incômodo do PL, partido de Bolsonaro, com as manifestações políticas no festival Lollapalooza no último final de semana.

Direcionado a um público jovem, o evento teve demonstrações de apreço por Lula e vaias a Bolsonaro.

A pesquisa DataFolha divulgada no início da semana já tinha apontado a preferência dos eleitores jovens por Lula. Aí está um trunfo que o PT precisa usar para se fortalecer na disputa e ganhá-la.