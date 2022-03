Pesquisa mostra chance de virada para Bolsonaro em dois grandes estados

O cientista político da UFMG e Diretor da Quaest, Felipe Nunes, explicou à coluna o que mais importa na pesquisa divulgada nesta terça, 22, sobre as eleições no estado do Rio de Janeiro. Mais do que a disputa estadual, o que está em jogo é o efeito que o Rio terá na disputa presidencial, ou na guerra entre Lula e Bolsonaro.

De acordo com Felipe Nunes, ajuda e muito o atual presidente.

PERGUNTA

A coluna perguntou se o fato de Cláudio Castro vencer, neste momento, todos os cenários na corrida ao Executivo fluminense impulsiona Jair Bolsonaro. Vejam a resposta do cientista político:

“Tanto no Rio quanto em Minas, Bolsonaro encontra um campo interessante para tentar persuadir os seus antigos eleitores de 2018. Castro e [Romeu] Zema, governador de Minas, com vantagem política podem dar a Bolsonaro a chance de virada nos dois swing states brasileiros”.

É assustador ou não é, leitor?

RESPOSTA

Felipe Nunes continua:

“Podem fazer a máquina política ajudar o presidente indiretamente. E isso mudaria o jogo nacional – já que são dois estados relevantes eleitoralmente”.

Bolsonaro está longe – mas muito longe mesmo – de já estar derrotado em 2022. O xadrez político é complexo, e envolve a luta em vários estados, como Rio e Minas Gerais.