Pesquisa Datafolha mostra grande virada de Lula em região emblemática 

Com 5 pontos percentuais de margem de erro, o último Datafolha mostra uma goleada de Lula nos estados do Sul, região do país onde Jair Bolsonaro teve 65% dos votos válidos contra o PT em 2018.

Segundo o instituto, Lula vence por 57% a 35%, com o ex-presidente aumentando muito sua diferença para Jair Bolsonaro: de 7 pontos percentuais, em março deste ano, para 22 neste mês de maio.

Na ocasião do último levantamento Datafolha, ou seja, há apenas dois meses, Lula tinha 48% e Bolsonaro, 41%. Isso, se levarmos em conta apenas a escolha dos eleitores no segundo turno das eleições.

Lembrando que o Sul tem 15% dos brasileiros aptos a votar em outubro deste ano, em nenhuma outra região do país Lula avançou tanto, se olharmos para a segunda etapa do pleito.

Para se ter uma ideia, no Sudeste não houve alteração na diferença entre os candidatos: manteve-se em 19 pontos percentuais, com a vitória do ex-presidente, que também vai bem.

No Nordeste, Lula cresceu 9 pontos. No Centro-Oeste e no Norte, computados juntos pela pesquisa, a tendência é inversa, contudo: Bolsonaro tirou 11 pontos percentuais de Lula e os dois aparecem empatados

