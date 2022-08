Pesquisa: Bolsonaro perdeu uma de suas bandeiras mais importantes

O presidente Jair Bolsonaro sempre fez questão de aumentar o tom para dizer que nunca houve escândalo de corrupção em seu governo. A maioria dos brasileiros, no entanto, não acredita nisso. A última pesquisa Datafolha, realizada nos dias 27 e 28 de julho, mostra que 73% dos entrevistados acham que existe corrupção no atual governo.

O número deixa claro que, além de estar perdendo as eleições nas pesquisas, o presidente também perdeu uma das principais bandeiras que ele conseguiu fingir ser dele há quatro anos: a do combate à corrupção.

Bolsonaro conseguiu “roubar” o discurso do combate à corrupção desde a sua campanha presidencial em 2018 e se comporta como se fosse o líder do governo mais honesto da história. O presidente ignora os indícios de corrupção envolvendo seus filhos, ministros e pessoas próximas a ele e até os de seu antigo gabinete.

A pesquisa do Datafolha é um reflexo de como o brasileiro vê a forma em que Bolsonaro governa. Uma das principais características do presidente – e hoje sabemos disso – é fragilizar importantes órgãos de combate à corrupção.

No Ministério Público, por exemplo, Bolsonaro quebrou a tradição e escolheu um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. Hoje, o país assiste um Ministério Público acuado e vê comportamentos de Augusto Aras alinhados ao governo.

As constantes interferências na Polícia Federal também podem ter tido impacto no resultado do levantamento do Datafolha. A insistência de Bolsonaro em trocar diretorias para colocar pessoas de seu agrado é evidente e um claro sinal de tentativa de se blindar e de blindar os seus. Especialmente em seu berço eleitoral, o Rio de Janeiro.

E Coaf? Cadê? Antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão de inteligência e gestão do governo que atuava inclusive na prevenção e no combate a crimes financeiros, sumiu em seu governo. Acabou. Escafedeu-se.

Esta coluna já tinha dito que o “governo sem corrupção” é uma das maiores mentiras que Bolsonaro conta. A pesquisa do Datafolha é apenas uma confirmação daquilo que a maioria dos brasileiros sabem, mas o presidente – político que é – insiste em negar.