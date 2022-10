Pedido de desculpas de Bolsonaro é só o começo

Atualizado em 19 out 2022, 09h58 - Publicado em 19 out 2022, 09h11

Jair Bolsonaro, agora, pede desculpas.

Demorou 67 anos para aprender a palavra gênese do perdão, especialmente quando se comete uma falta com o próximo. E falta ele cometeu contra todos os brasileiros – e não só com a parte que se recusa a ter pacto com sua incivilidade.

Pressionado por ter dito “pintou um clima” com adolescentes venezuelanas, o presidente gravou um vídeo pedindo desculpa caso sua fala não tenha sido compreendida (sério?) ou tenha gerado “algum tipo de constrangimento a nossas irmãs venezuelanas”.

Ocorre que, como Bolsonaro não sabe o que significa essa palavra, ele justifica a situação dizendo, ao lado da primeira-dama Michelle, que a repercussão negativa é por culpa da esquerda, que tirou a declaração do contexto.

Tudo para escapar da responsabilidade do seu ato.

Recentemente, em outro vídeo – com um tom de voz controlado – o candidato que tenta a reeleição pede perdão por “nem sempre usar as palavras certas”. Durante pouco mais de 1 minuto, parece outra pessoa. É um personagem.

Bolsonaro nunca pediu perdão por ter defendido a ditadura, a tortura de mulheres grávidas, exaltado Ustra. Ele nunca pediu perdão por ter desejado o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. Ou uma Guerra Civil que matasse mais de 30 mil brasileiros.

Para Bolsonaro, a ditadura errou por ter torturado e não matado. Mas dizem alguns estudiosos – e parte da “elite” brasileira – que não se deve mais cobrar do mandatário por suas bárbaras falas durante toda uma vida na política.

Tá bom então. A pandemia e o seu mandato como presidente estão aí para comprovar a crueldade desse “messias”.

Bolsonaro nunca pediu desculpas por ter falado que não compraria a vacina chinesa, por ter atrasado a compra do fármaco, levando inúmeros brasileiros à morte. Ele chamou de maricas quem queria se proteger na pior pandemia do século.

Ele não sabe, mas a palavra desculpa é conhecida historicamente como clemência.

Será que ele aprendeu o significado, ou se trata de estratégia desesperada para tentar virar a eleição?

Se sim, esperem novos pedidos nos próximos 11 dias. Bolsonaro quer parecer quem não é.