PEC revela Lula confiante na relação com o Congresso

A PEC da Transição, protocolada nesta segunda, 28, revela o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, totalmente confiante na relação do Executivo com o Congresso.

Ao apresentar o texto final excluindo as despesas com o programa Bolsa Família do teto de gastos pelo período de quatro anos, o petista acredita que terá maioria dos deputados e senadores ao seu lado.

Embora não haja nenhuma grande novidade na proposta apresentada hoje, o fato dela propor um excedente de quase 175 bilhões até 2026, e não por apenas por um ou dois anos, como havia sido ventilado, deixa claro que o governo eleito tem cartas na manga para acreditar em uma vitória, mesmo que não seja absoluta.

O futuro presidente sabe que a ideia – discutida por ele mesmo com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira – é diminuir esse valor e levar o prazo para o período de no mínimo dois anos. Em tempos de Copa do Mundo, Lula ganha tempo para negociar, faz a bola rola e inicia o jogo.