Partidos alinhados com Bolsonaro trocam Tarcísio por Garcia em São Paulo

No mesmo final de semana em que partidos alinhados com Jair Bolsonaro vão declarar apoio para a sua candidatura à presidência… No estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o cenário é outro.

Partidos como PP e Patriotas, anunciam neste sábado, 23, apoio a Rodrigo Garcia (PSDB), adversário de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato bolsonarista ao Palácio dos Bandeirantes.

A campanha do ex-ministro de Infraestrutra tenta se convencer de que a polarização nacional será refletida em São Paulo, trazendo popularidade a sua candidatura. Na prática, o cenário não é tão certo assim.

A reação de Rodrigo Garcia (PSDB) tem atrapalhado os planos. Além do crescimento nas pesquisas, Garcia tem fortalecido as alianças políticas em volta de sua candidatura.

São nove partidos que o apoiam – Cidadania, União Brasil, MDB, PP, Podemos, Solidariedade, Avante, Patriotas e PROS. E ainda conta com grande apoio de membros do PL, partido do próprio Bolsonaro.

Neste final de semana, Rodrigo Garcia estará em três convenções. Uma delas é do Patriota, que se reúne no sábado, 23, num hotel no Jardim Paulista.

No mesmo dia, Rodrigo Garcia estará na convenção do PP na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado). Já no domingo, 24, ele volta para a Alesp, onde acontece a convenção do Podemos.