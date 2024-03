Os três movimentos fundamentais de Lewandowski no caso Marielle Franco

Pressionado pela fuga de detentos de Mossoró e pelo pronunciamento sobre a delação de Ronnie Lessa, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deu forte resposta ao conseguir o que nenhuma outra gestão da pasta havia logrado no caso do bárbaro assassinato de Marielle Franco.

A dificuldade em federalizar a investigação sempre foi o principal empecilho para o MJ e a Justiça, mas – mesmo após isso acontecer – a morte da ex-vereadora e de seu motorista Anderson permanecia sem solução.

Ao tomar posse no cargo, Lewandowski, deu prioridade e pediu à direção da Polícia Federal que Marielle fosse, com todo respeito a outros crimes investigados pela corporação, o mais importante do país.

Isso, por si só, já fez diferença. Mas houve outros movimentos, segundo investigadores ouvidos pela coluna.

Em contato direto no mês de março com o ministro Alexandre de Moraes, seu ex-colega de toga do Supremo, Lewandowski tentava tirar os entraves da apuração que mantinha parte do país sob eterno suspense e indignação.

Continua após a publicidade

Essa informação leva a outro exemplo da atuação do ministro da Justiça no caso: a tomada de um outro depoimento do ex-policial Ronnie Lessa, que colocou novas peças no quebra-cabeças.

Um terceiro momento aconteceu quando Lewandowski acionou a Secretaria Nacional de Políticas Penais, vinculada ao ministério da Justiça, ajudando com informações sobre presos envolvidos no crime.

O ex-magistrado ficou ainda em contato com a família de Marielle Franco – especialmente com Anielle, sua colega de ministério do governo Lula – para que a família estivesse a par dos avanços, sem que o sigilo do caso fosse quebrado.