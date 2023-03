Os três grandes erros de Lula após 60 dias de governo

Apesar de muito melhor até agora, o governo Lula está tendo três pontos de contatos com a gestão Bolsonaro que são alarmantes.

Primeiro, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ligada a milicianos, foi absolvida rapidamente pelo presidente. Não dá para aceitar alguém no governo PT que tenha qualquer vínculo com a milícia, onde nasceu o bolsonarismo.

Como se não bastasse, houve agora a sinalização pela mudança da política de preços da Petrobras – a paridade internacional – assim como Bolsonaro tentou fazer, trocando quatro presidentes da estatal.

Por último, Lula abdicou de um importante ativo do PT: o respeito à lista tríplice. Este espaço sempre criticou Bolsonaro por escolher um capacho como Augusto Aras, assim como Fernando Henrique, que nomeou Geraldo Brindeiro. Dois PGRs biônicos, por assim dizer.

Os dois engavetadores-gerais da República.

O respeito à lista pelo PT, que sempre escolheu o primeiro nome indicado pelos membros do MPF – seja nos governos Lula ou Dilma – é louvável. Fortaleceu a instituição. E a própria imagem do PT. Eles mesmos vivem dizendo o mantra de que fortaleceram os órgãos de controle em suas gestões.

Pois bem.

Michel Temer também escolheu um da lista, mesmo não sendo o primeiro nome. Depois, o Brasil andou para trás com Bolsonaro – essa é a verdade.

Ainda na campanha Lula indicou que não respeitaria a lista. O que se passa na cabeça do presidente, com toda a razão, são as injustiças cometidas contra ele. O que se viu depois é inaceitável. Lula foi julgado pela mão podre da Justiça, com a ajuda dos destrambelhados do Ministério Público.

De fato, nomes da lista que assumiram a PGR cometeram excessos. Mas existem bons nomes ainda no MPF. Dois deles chamam mais atenção: Mario Bonsaglia e Luiza Frischeisen. Nenhum dos dois cometeria os erros de alguns antecessores.

