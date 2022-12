Os sinais truncados de Lula no anúncio dos primeiros ministros

O anúncio dos primeiros ministros do governo Lula deu sinais diferentes sobre como vai ser a gestão do petista.

Num jogo truncado, o presidente eleito que conseguiu fazer uma aliança ampla durante sua campanha e que prometeu diversidade em sua equipe, anunciou cinco homens ligados ao PT e que não trazem nenhuma novidade para a gestão que vai começar.

O gol contra de Lula, como a coluna apontou, foi a indicação de José Múcio para o Ministério da Defesa. O perfil extremamente conciliador de Múcio deve manter as Forças Armadas exatamente onde estão agora: politizadas de forma equivocada e sem nenhuma responsabilização pelos atos que fizeram contra a democracia durante o governo Bolsonaro.

Colocar Fernando Haddad no comando do Ministério da Fazenda gera, no mínimo, um desconforto no mercado. Lula tinha boas opções de nomes ligados ao Plano Real, por exemplo. Nomes de uma ala com muito mais âncora na responsabilidade fiscal e que acalmariam os ânimos de um mercado que já viu o dólar subir e a bolsa cair com declarações do presidente eleito.

A esperança é de que a indicação de Lula para o Planejamento consiga equilibrar isso, com um nome como Pérsio Arida ou outro que deixe claro o compromisso do novo governo com a responsabilidade fiscal.

Continua após a publicidade

A escolha de Rui Costa na Casa Civil foi uma jogada “para empatar”. Rui Costa não é aquele clássico camisa 10, mas é do PT e tem tradição. A proximidade dele com Jaques Wagner provavelmente influenciou a escolha de Lula. Acontece que a Casa Civil precisa de um craque em articulação política. Difícil dizer se Rui Costa será esse craque para Lula.

O escolhido para o Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi escolhido para compor time e é uma presença neutra. O perfil de esquerda progressista pode ajudar a combater a direita que tomou conta do Itamaraty e fez uma política ideológica que transformou o Brasil num pária.

O principal acerto de Lula nas indicações foi o nome de Flávio Dino para o Ministério da Justiça. Antes de construir sua carreira política, Dino era jurista, característica fundamental para o cargo que vai ocupar. Além disso, Dino deve finalmente deixar que a Polícia Federal faça seu trabalho sem transforma-la em um órgão de governo como fez Bolsonaro.

Ao somar os nomes anunciados, Lula não formou um grande time. O presidente que se elegeu com uma frente ampla que uniu desde a extrema esquerda até a centro direita ainda não conseguiu trazer essa amplitude para seu governo. Haddad e Múcio foram jogadas ruins – apesar de serem grandes homens públicos – Rui Costa e Mauro Vieira são jogadores “neutros” e o único acerto até o momento é a indicação de Flávio Dino.

Ainda restam muitos nomes a serem anunciados. A expectativa é de que Lula honre seu compromisso com a diversidade e traga pessoas de vários espectros da política para compor o time e começar bem o jogo.