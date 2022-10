Os recados de Lula e a reação constrangedora de Bolsonaro

31 out 2022, 12h41

Um dia após o fim das eleições e a vitória de Lula na disputa pela Presidência da República, os brasileiros acompanham dois cenários bem diferentes. De um lado, o discurso acertado do vencedor. Do outro, o silencio equivocado do derrotado.

No primeiro pronunciamento que fez após a vitória, Lula deixou claro que vai governar para todos e não apenas para os mais de 60 milhões de brasileiros que votaram nele.

“A partir de 1º de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de brasileiros, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existem dois Brasis. Somo um único país, um único povo, uma grande nação”, disse.

O presidente eleito acertou ao acabar com as divisões e deixou claro que o Brasil precisa de paz e união. “Este país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro um inimigo a ser temido ou destruído”.

Depois dessas palavras, Lula foi até a Avenida Paulista, onde também discursou aos seus apoiadores. Lá, o petista deixou claro que passou pela eleição mais difícil da sua história.

“Vocês sabem que eu estou num misto de alegria por dentro, porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida, não foi uma campanha de um homem contra outro homem, de um partido contra outro partido, foi a campanha de um conjunto de pessoas que amam a liberdade e a democracia, contra o autoritarismo que gastou mais dinheiro e usou mais a máquina do que qualquer campanha em qualquer momento da história”, afirmou.

Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, derrotado, se mantém em silêncio há mais de 15 horas, até publicação desta reportagem. Em mais uma demonstração de desrespeito pela democracia, Bolsonaro se recusa a admitir que perdeu e a cumprimentar o vencedor da disputa. A postura já era esperada, considerando a trajetória de vida do presidente e sua falta de decoro no cargo que ainda ocupa.

Mas, além do desrespeito com seu adversário, Bolsonaro desrespeita seus eleitores. O presidente não teve a capacidade de se pronunciar para agradecer os 58,2 milhões de brasileiros que depositaram seu voto nele.

Até o momento, nenhuma palavra foi dita, nenhuma mensagem foi publicada. O mínimo que se espera é que Bolsonaro tenha a humildade de reconhecer a derrota e de parabenizar o vencedor. Todos sabem que o presidente não liga para a democracia, mas os fatos precisam ser respeitados e, em janeiro, ele terá que dar lugar ao novo líder do Brasil.