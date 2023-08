Os quatro pontos da reunião de Lula com os chefes das Forças Armadas

Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estiveram por duas horas com Lula, das 18 horas às 20 horas da noite do último sábado, 20.

Os principais temas do encontro com o presidente da República – o trigésimo com integrantes da cúpula das Forças Armadas desde que assumiu o mandato – foram:

CPI do 8 de Janeiro , que investiga a participação de militares na tentativa de um golpe de Estado;

CPI do 8 de Janeiro, que investiga a participação de militares na tentativa de um golpe de Estado;

Nomes de possíveis envolvidos em irregularidades durante o governo Bolsonaro;

Investimentos possíveis nas Três Forças até 2026, através do PAC;

Segurança da Amazônia e as fronteiras do Estado do Amazonas;

Os comandantes do Exército, general Tomás Paiva, da Marinha, almirante Marcos Olsen, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno estavam acompanhados do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

