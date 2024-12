Os momentos de tensão entre os ministros de Lula

Ministros de Lula que foram informados sobre a internação, transferência para São Paulo e cirurgia às pressas do presidente ficaram muito preocupados e tensos na noite desta segunda-feira, 9.

Segundo apurou a coluna, o quadro de hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar ocorrido em outubro, assustou os auxiliares do presidente por acontecer dois meses após a queda.

Esses ministros só se acalmaram quando a equipe médica do Sírio Libanês garantiu que Lula não terá sequelas, ficando com suas funções neurológicas preservadas. O líder petista ficará alguns dias internado no hospital.

