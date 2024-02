Os mais importantes recados de Lira para o governo Lula, segundo aliados

O presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou duros recados para o governo Lula no longo discurso de abertura do ano legislativo nesta segunda, 5. Mais até do que previam seus aliados mais próximos no Congresso Nacional.

Na avaliação desses parlamentares para a coluna, o principal deles é a seguinte frase: “Não subestimem esta legislatura. Errará, grosseiramente, qualquer um que aposte em uma suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024”.

O trecho do discurso foi preparado com bastante cuidado para demonstrar a Lula que a Câmara dos Deputados imporá derrotas em série nas votações de interesse do governo, caso suas demandas não sejam aceitas.

Mas tiveram outros recados. Vamos a eles, antes de voltarmos a falar dos pedidos de Lira:

“O Orçamento é de todas e todos brasileiros e brasileiras, não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola de sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós parlamentares, senadores e deputados”.

“O Orçamento da União pertence a todos e todas e não apenas ao Executivo porque, se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação”…

“Não fomos eleitos para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se, isso sim, independência e somatório de esforços, sempre em favor do país”.

“A boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o cumprimento à palavra empenhado”.

Voltando: Lira não quer só substituir os ministros Alexandre Padilha e Nísia Trindade, como mostrou este espaço, para atender ao Centrão.

O presidente da Câmara quer apoio político para a sucessão na Casa em 2025 (Lira não pode mais ser candidato) e para o futuro político dele em Alagoas, em sua disputa contra Renan Calheiros em 2026.

Por isso, Lira não participou do ato envolvendo todos os poderes no dia 8 de Janeiro. Por isso, também não esteve presente na abertura do ano judiciário. Por isso, não esteve presente na posse de Ricardo Lewandowski no ministério da Justiça…