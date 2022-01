Os maiores problemas eleitorais de Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro

O ano eleitoral começou difícil para os principais candidatos à Presidência da República.

O ex-presidente Lula, líder isolado nas pesquisas, enfrenta resistências dentro do PT por causa de sua aproximação com Geraldo Alckmin. Um abaixo-assinado reúne assinaturas contra uma chapa com Lula como candidato principal e Alckmin como vice.

Se insistir na ideia, o petista terá que convencer seus aliados de que a chapa aumenta suas chances de vitória.

O presidente Jair Bolsonaro também tem enfrentado resistência de aliados à sua aproximação com o Centrão. Durante uma live realizada na segunda, 17, os ex-ministros de Bolsonaro Abraham Weintraub e Ernesto Araújo criticaram a aliança do atual governo com políticos do chamado Centrão.

“Um grande obstáculo que nós conservadores estamos passando, sendo atacados continuamente, e substituídos por essa turma do centrão que você citou”, disse Weintraub.

Já o ex-ministro das Relações Exteriores disse que foi impedido de trabalhar. “E o que aconteceu quando o centrão começou a dominar o governo e pautar [a gestão]? Fui cada vez mais isolado e tirado da capacidade de levar adiante essa política externa transformadora”, afirmou Araújo.

A situação para Sérgio Moro também não está fácil. Filiado ao Podemos, o ex-juiz tem tido dificuldades em ganhar força nos estados e pode se filiar ao União Brasil, partido formado pela fusão entre DEM e PSL, para se candidatar à presidência.

Outro presidenciável que enfrenta problemas é Ciro Gomes (PDT). É cada vez mais distante a possibilidade de que ele consiga o apoio da Rede. Uma ala importante da sigla defende diálogo com o PT e, nesse caso, não haveria apoio a Ciro.

Não está fácil para ninguém…