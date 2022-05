Os favoritos para o STJ

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o veto que tinha ao nome do Desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), para uma das vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesta quarta, 11, os ministros do STJ vão formar uma lista com 4 nomes para que Bolsonaro escolha 2 novos ministros da corte nas vagas abertas com as aposentadorias de Napoleão Maia e Néfi Cordeiro.

Nunes Marques tem preferência pelo desembargador Carlos Brandão, também do TRF1. Mas sem seu veto, Ney Belo volta a ser favorito, uma vez que também tem apoio de Flávio Bolsonaro e, se constar da lista, sua nomeação para uma das vagas é dada quase como certa. Todos querem escrever seu apoio no nome que vai ganhar.

Outros candidatos que se mantêm no páreo são os membros do TRF2 Aluísio Mendes, apadrinhado do presidente do STF, Luiz Fux, e Messod Azulay, apadrinhado pelo ministro Luis Felipe Salomão, do STJ. A disputa entre ambos, no entanto, desagrada o tribunal porque expõe um racha entre os cariocas. Os desembargadores Paulo Sérgio Domingues (TRF3), Fernando Quadros (TRF4), Cid Marconi (TRF5), Daniele Maranhão e Carlos Brandão (ambos do TRF1) são outros que também têm chances.