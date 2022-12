Os duros recados de Moraes para Bolsonaro na diplomação de Lula

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aproveitou a diplomação de Lula como presidente eleito para mandar uma mensagem definitiva a Jair Bolsonaro.

Durante seu discurso nesta segunda, 12, Moraes reafirmou a segurança das urnas, disse que a diplomação realizada hoje é uma vitória da democracia e repudiou os ataques ao sistema eleitoral por grupos extremistas e antidemocráticos.

“Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois, além do reconhecimento da regularidade e da legitimidade da vitória da chapa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-Presidente Geraldo Alckmin; essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da Democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, garanto serão integralmente responsabilizados. Para que isso não retorne nas próximas eleições”.

De forma contundente, Moraes reconheceu a vitória de Lula e exaltou as urnas eletrônicas, que definiu como orgulho nacional, a pesar das críticas de Bolsonaro.

“O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organismos nacionais e internacionais, ampliou os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema.

Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas, verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional”.

O presidente do TSE também criticou ataques extremistas e disse que os grupos organizados que espalham discursos de ódio serão responsabilizados.

Como se sabe, o ministro tem tentado identificar quem são os bolsonaristas que estão financiando os protestos antidemocráticos que fecharam estradas logo após o fim das eleições e pediram pelo golpe em frente aos quartéis.

Esses grupos de apoiadores de Bolsonaro questionam o resultado das eleições, pedem a intervenção das Forças Armadas e criticam instituições e autoridades, incluindo o próprio Moraes.

“Os ataques à Democracia e ao pleito eleitoral não se resumiram aos dois grandes pilares do Estado de Direito – liberdade de imprensa e sistema eleitoral. Concentraram-se de maneira vil e torpe nos ataques, ameaças e todo tipo de coação institucionais ao Poder Judiciário e pessoais aos seus membros, em especial no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral”, destacou.

Moraes também usou o discurso para repudiar os ataques verbais feitos por esses extremistas de direita. Há algumas semanas, ministros do STF foram atacados durante viagem aos Estados Unidos.

“Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no Mundo todo não respeitam a Democracia e o Estado de Direito, também no Brasil grupos organizados atacaram a independência do Poder Judiciário; disseminando ‘desinformação’ e discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive, ameaçando-os verbal e fisicamente”.

Ao fim, Moraes usou seu discurso – numa cerimônia importantíssima para o país e para Lula – e deu um importante recado a todos os brasileiros: a democracia venceu e continuará vencendo, inclusive com a punição daqueles que atentam contra ela. Não há espaço para o ódio e o desrespeito às leis do Brasil. A diplomação de hoje é mais um passo em direção à harmonia entre os brasileiros.

