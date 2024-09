Os bastidores do novo debate com candidatos a prefeito do Rio

O debate dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, promovido nesta quinta, 12, por VEJA em parceria com a ESPM, é daqueles que precisam ser vistos porque retratam muito bem a política no Brasil.

Enquanto o líder das pesquisas, o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), não apareceu alegando incompatibilidade em sua agenda, mas queria mesmo era não ser o principal alvo do debate, Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL) Marcelo Queiroz (PP) e Rodrigo Amorim (União) foram e promoveram grandes confrontos.

Logo no início do debate, Ramagem quis nacionalizar a disputa do Rio afirmando que Bolsonaro permanecia com ele, mas que Lula abandonou o esquerdista Tarcísio, do PSOL, ao fincar o pé no palanque de Paes.

A partir daí, o confronto continuou passando algumas vezes pela política local do Rio de Janeiro e outras vezes por Brasília, na disputa nacional, como também pelo mundo (sim, leitor!), como a guerra entre Israel e o Hamas, e os horrores que acontecem na Palestina.

Outro momento em que questões mundiais foram trazidas à baila ocorreu quando este colunista (assista abaixo) perguntou a Ramagem sobre como o grupo político dele, liderado pelo ex-presidente Bolsonaro, enfrentarão eventos extremos causados por mudanças climáticas no Rio de Janeiro, uma cidade vulnerável, negando a gravidade do momento?

“Tem muito desentendimento de narrativas no mundo sobre as mudanças climáticas. Se dependesse por exemplo do Al Gore [ex-vice-presidente dos EUA], hoje todo o litoral do Rio de Janeiro estaria alagado”, afirmou o ex-chefe da Abin de Bolsonaro que aproveitou para criticar a gestão de Paes no GeoRio, mas acabou sendo chamado de “terraplanista” por Tarcísio.

(E aqui faço um parênteses, leitor, para explicar a você que, nos bastidores, Ramagem e Tarcísio tem uma relação amistosa, brincando inclusive sobre a suada vitória do Vasco, time dos dois políticos, em jogo pela Copa do Brasil nesta quarta, 11. Alias, Paes também é Vasco. Sobre isso não polarização entre os três)

Mas, voltando à política, Tarcisio também teve vários embates acalorados com Rodrigo Amorim durante o evento, rendendo discussões e até risadas, enquanto Marcelo Queiroz tentava falar de uma posição de centro sobre o seu programa para a prefeitura do Rio.

Ao fim, Paes apanhou não totalmente como se estivesse ido, mas apanhou bastante, tendo a sua gestão chamada de incompetente em várias áreas, como Meio Ambiente, Segurança, Transportes, além de ser chamado de frouxo, mafioso e fujão.

Afora a guerra política e algumas baixarias, o debate foi dinâmico, tratou também de propostas e continua podendo ser visto em plataformas como o YouTube. Quem ganha certamente será o eleitorado carioca.