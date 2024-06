Os 74 anos da maior ativista antirracista do Brasil

Nesta segunda-feira, 24, dia de Xangô e São João, a doutora em filosofia e ativista antirracista Sueli Carneiro celebra 74 anos de idade. Hoje também a casa onde Sueli viveu por 40 anos recebeu pela manhã apoiadoras e apoiadores próximos para cortar a faixa de inauguração da Casa Sueli Carneiro, um espaço de memória, formação e ativismo negro que abre as portas ao público nesta terça, 25. No final da tarde, a vizinhança do bairro do Butantã, em São Paulo, foi convidada a homenagear a ancestralidade da família Carneiro com uma congada do grupo Cachuera! e uma festa junina na praça.

A jornalista Bianca Santana, diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, deu seu depoimento sobre a abertura do espaço:Sueli Carneiro e Luanda, sua filha, sonhavam em transformar a casa onde viveram em um espaço de memória. Me ofereci para ajudar em 2018, quando iniciei minhas pesquisas para a biografia Continuo preta: a vida de Sueli Carneiro, lançado em 2021. O processo de pesquisa se iniciou na casa de Sueli, a partir de seu acervo, que estava guardado em gavetas e armários, mas não estava organizado. Agora está”, disse à coluna.

Que venham muitos e muitos anos ainda para esta que criou a primeira organização negra e feminista independente de São Paulo, o Geledés. A coluna parabeniza a força desta mulher que nasceu no mesmo dia de João Cândido, “O Almirante Negro” que deveria estar no panteão de heróis brasileiros.