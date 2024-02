ONU e ONG de DiCaprio vão lançar campanha pela COP30, no Brasil

O Pacto Global, da ONU, a Global Citizen e a Re:wild, ONG fundada pelo ator Leonardo DiCaprio, vão lançar uma campanha internacional para assegurar que a COP30 no Brasil, que vai ocorrer no ano que vem em Belém, se torne um evento de grande impacto internacional.

A definição das três organizações foi revelada ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e ao secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, durante jantar realizado nesta segunda-feira no restaurante Dalva e Dito, em São Paulo. E contou com a presença de 40 representantes do empresariado brasileiro e da sociedade civil.

“Há um ambiente das urgências climáticas que cobram das lideranças celeridade e entrega cada vez mais urgente na proporção que os eventos climáticos têm colocado. E nós vamos estar na floresta. Eu não tenho dúvida de que vai ser o evento com maior mobilização social da história das COPs’, disse Helder Barbalho, governador do Pará e que vai sediar a COP30.

A ministra Sônia Guajajara defendeu que é preciso “reflorestar mentes” e sustentou que “não basta plantar, é que também é necessário não deixar desmatar”. Para o secretário João Paulo Capobiando, a COP30 vai permitir que a sociedade internacional se reúna em um local icônico, pois “quem nunca entrou na Amazônia não tem a dimensão do quanto é transformador esse contato”.

As organizações querem engajar toda a sociedade em torno da causa ambiental para que o evento do clima no Brasil seja marcado por compromissos substanciais que repercutam globalmente e levem a um progresso significativo para o planeta. O painel foi mediado por Nizan Guanaes e ocorreu no restaurante do chef Alex Atala.