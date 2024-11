Onde estão concentrados os maiores salários do serviço público

Os maiores salários do serviço público brasileiro estão concentrados no Poder Judiciário, tanto federal como estadual, com medianas de aproximadamente 15.000 reais e 10.000 reais, respectivamente. No Judiciário federal, 30% dos profissionais recebem acima de R$ 20.343.

Importante ressaltar, no entanto, que na mediana do Judiciário Federal também estão inclusas outras carreiras que não os juízes, o que puxa a mediana para baixo.

Logo na sequência do ranking, estão os poderes Legislativo e Executivo federais, que apresentam remunerações medianas de aproximadamente 8.000 reais. É o que mostra o Anuário de Gestão de Pessoas no Serviço Público, elaborado pela República.org, que será lançado nesta semana.

O levantamento revela também que a maior parte do serviço público não ganha salários elevados. Analisando a distribuição de salários no setor público, 75% de todos os profissionais públicos civis recebem até 6.432 reais, como mostram os dados da RAIS de 2022 (os mais recentes disponíveis).

“A desigualdade salarial no serviço público brasileiro é um problema que expõe distorções”, afirma Vanessa Campagnac, gerente de dados e comunicação da República.org, instituto criado para melhorar a gestão de pessoas no serviço público brasileiro.