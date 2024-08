O verdadeiro tamanho de Datena nos bastidores do PSDB

A excelente entrevista do presidente do PSDB, Marconi Perillo, para o Amarelas On Air, apresentado pela jornalista Marcela Rahal, revela o tamanho da importância que José Luiz da Datena tem hoje para o PSDB.

Carente de líderes, o partido vem perdendo relevância desde 2018 e busca voltar ao protagonismo na disputa pela cidade mais cobiçada da América Latina.

São Paulo está entre um prefeito pouco conhecido que busca a reeleição e um opositor que já perdeu a autoridade de novidade ao ser derrotado na última disputa.

Marconi Perillo sabe que Datena, apesar de ser um experiente comunicador, não foi bem no primeiro debate, quando teve dificuldade para completar seus raciocínio, extrapolou o tempo, ou mesmo gaguejou sem parar.

Por isso, o presidente do PSDB afirmou na entrevista que Datena vai aprender com os erros desse primeiro debate, lembrando o público de São Paulo que é a primeira vez que o apresentador está do outro lado do balcão.

Mas o mais importante mesmo da participação de Marconi Perillo na Amarelas On Air foi a demonstração, sem filtros, da relevância que Datena tem hoje para a reconstrução do ninho tucano.

Vencendo a difícil eleição de São Paulo e consolidando-se como político, o jornalista e apresentador do Brasil Urgente poderá ser em breve alçado para voos ainda mais altos.