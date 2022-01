O tiro certo de Rosa contra Bolsonaro

Conhecido pelos ataques que faz aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro vai precisar lidar com as ações de outro membro da Corte contra suas atitudes irresponsáveis.

Depois de Alexandre de Moraes determinar que o presidente preste depoimento à Polícia Federal sobre o vazamento de um inquérito sigiloso, a ministra Rosa Weber encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime por suposta prevaricação de Bolsonaro diante da recusa de incluir de crianças de cinco a 11 anos como público-alvo da vacinação contra a Covid-19.

A ministra acerta ao dar agilidade a um processo que merece ser tratado como prioridade, considerando a gravidade das atitudes de um presidente que fez de tudo para atrasar a imunização das crianças.

Bolsonaro nega a ciência, ignora os fatos e desrespeita os brasileiros desde o início da pandemia. Tentou atrasar a compra das vacinas para os adultos. Foi vencido. Tentou atrasar a imunização das crianças. Foi vencido.

Agora, a notícia-crime protocolada pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e pelo secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, deve ser apurada.

Como bem disse William Bonner naquele editorial acertado do Jornal Nacional, o presidente precisa ser responsabilizado e, ao que tudo indica, os ministros do STF concordam com isso.