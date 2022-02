O tiro certeiro de Fux em Bolsonaro e no PT

Durante o discurso que abriu o ano judiciário nesta terça-feira, 1º, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, acertou em cheio no recado para o atual governo e para a oposição.

Com eleições marcadas para outubro, Fux pediu que o período seja marcado pela estabilidade e pela tolerância “porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas”.

Para bom entendedor, o discurso de Fux se aplica perfeitamente ao atual governo enquanto o presidente Jair Bolsonaro continua com sua postura de ataque às instituições. Ignorar a determinação do STF e não aparecer na Polícia Federal para depor na investigação sobre o vazamento de informações sigilosas foi apenas o mais recente dos atos desrespeitosos do presidente do país.

Outro recado importante de Fux foi a importância da liberdade de imprensa. “O império da lei, a higidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições”, disse o ministro.

Há pouco tempo, o líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula, insinuou que poderia regulamentar os meios de comunicação (depois voltou atrás) caso vença as eleições. Ressaltar a importância da liberdade de imprensa foi outro tiro certo de Fux enquanto o PT vê suas chances de voltar ao poder aumentando.

Essa não é a primeira vez que Luiz Fux acerta no tom moderado do discurso. O ministro já deu outros tiros certos e tem tentado ressaltar a importância do equilíbrio durante sua gestão à frente do STF.

Tomara que o mesmo espírito pacificador de Fux esteja em todas as outras instituições e autoridades do país. O Brasil vai precisar dessa união em um ano que será marcado pela disputa política.