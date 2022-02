O ‘sacrifício’ de Randolfe por Lula

A decisão do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) de desistir da sua pré-candidatura ao governo do Amapá foi uma “atitude pelo país”. O senador deixou os projetos pessoais de lado para integrar a campanha de Lula e ajudar o ex-presidente a vencer a disputa em outubro contra Jair Bolsonaro.

Em conversa com a coluna, Randolfe afirmou que as eleições deste ano não são comuns e que esse é o momento de todos que acreditam na democracia se levantarem. Para ele, a vitória de Lula é uma necessidade e não uma opção.

“Nós não escolhemos os tempos em que vivemos, mas nós temos o direito de escolher como mudar ou reagir ao tempo em que nós vivemos. Nessas circunstâncias, da eleição deste ano, a vitória não é simplesmente uma opção, a vitória é o objetivo de qualquer um que anseia e reza e trabalha no dia a dia pela democracia em nosso país”, afirmou.

De acordo com o senador, as eleições de outubro não serão, “em hipótese alguma”, semelhantes a qualquer uma que o Brasil já viveu desde a Constituição de 1988.

Ele destaca que só existem duas opções: votar em Lula, que sempre prezou pela democracia, ou em Bolsonaro, cujo governo “flerta” diariamente com o golpe.

“Na prática, o segundo turno já foi antecipado para o primeiro e as alternativas que são colocadas são: aquela representada na candidatura de Lula, que aceita as regras do jogo democrático, que, mais do que isso, viveu lutando pela democracia e que, ao governar, também empreendeu dentro das balizas da democracia o seu governo. E a outra, que diariamente flerta com o golpe, anseia o golpe, quer a todo custo um golpe para romper as instituições democráticas e a principal conquista que nós tivemos no pós Constituição de 1988”, declara o senador.

Randolfe afirma estar fazendo um sacrifício em prol do país ao desistir da disputa pelo governo de seu Estado. “É um sacrifício pessoal e particular não ser candidato ao governo do Amapá. Eu sei que o é. Mas existem momentos na história que nós somos impelidos nas nossas decisões”, explica.

Para o senador, as eleições deste ano serão um enfrentamento contra um governo que prega a morte e, até por tudo o que o brasileiro tem vivido, é preciso buscar a vitória.

“O enfrentamento deste ano é um enfrentamento contra os guardiões da morte, contra uma alternativa política que cultua a morte, que vive em função da morte, por mais paradoxal que seja. É isso que representa Bolsonaro e o bolsonarismo. Como eu disse, a vitória não é uma opção, a vitória é uma necessidade. A vitória, a despeito de todo horror que nós temos vivido. A vitória, mesmo que a estrada seja dura, longa e penosa”.