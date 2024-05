O retorno de José Dirceu está mais perto 

Com a extinção de um condenação por corrupção passiva no âmbito da operação Lava Jato nesta terça, 21 – em julgamento realizado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal -, José Dirceu venceu mais uma batalha que tem travado em busca de se tornar candidato a deputado federal, em 2026, por São Paulo.

Como informou a coluna em março, a ideia de seu retorno ao Congresso empolga não só o PT, mas diversos setores da esquerda. Após ter o mandato político de deputado cassado no primeiro governo Lula por envolvimento no mensalão, correligionários desejam que uma votação consagradora o leve de volta à Câmara.

Mas, para isso acontecer, Dirceu precisa resolver os imbróglios jurídicos que o impedem de se candidatar. Um deles, foi resolvido hoje com votos favoráveis de Ricardo Lewandowski (hoje ministro da Justiça de Lula, ele deu voto antes de deixar a corte), Nunes Marques e Gilmar Mendes.

Há ainda outros processos, mas esse extinto hoje era considerado o mais espinhoso por envolver propina em um contrato superfaturado celebrado pela Petrobras.

Enquanto isso, Dirceu está cada mais envolvido nos bastidores do Lula-3, aconselhando ministros como Fernando Haddad, Nísia Trindade, Alexandre Padilha e Silvio Costa Filho, por exemplo, que estavam em seu aniversário. O ex-ministro da Casa Civil ainda tem dado pitacos sobre as eleições municipais em algumas capitais.