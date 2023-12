O recado de Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro (sem citar Bolsonaro)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, encerrou os trabalhos da corte fazendo um balanço com muitos números e um importante alerta: a Justiça aprendeu com o processo vivido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora virou jurisprudência nos tribunais.

O curioso é que ele nem citou o líder da extrema-direita brasileira, mas qualquer bom entendedor percebeu que ele falava da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

“Em inúmeras decisões, fixamos já o caminho, as teses a serem seguidas nas eleições de 2024 em relação ao abuso do poder econômico, em relação ao abuso do poder político, em relação ao uso dos prédios públicos, em relação à utilização das funções do cargo, quais os limites que serão aceitos pela Justiça Eleitoral e quais as hipóteses que isso gerará sanções”, afirmou Alexandre de Moraes.

Essa é a frase-chave – ou a mais importante – do discurso dele, feito de improviso.

Significa o seguinte, segundo apurou a coluna: atenção prefeitos que vão concorrer à reeleição no pleito municipal do ano que vem…

Não repitam nas cidades o que foi realizado no governo federal por Jair Bolsonaro porque o TSE vai puni-los quando o processo chegar à esfera superior.

Fica o recado.

É uma tentativa de organizar a disputa do ano que vem que pode ter abusos políticos, econômicos e muito mais.

O maior medo do TSE é o uso da inteligência artificial na construçao das fake news durante o pleito.

