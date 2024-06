O que pode diminuir o número de candidatas femininas, segundo Cármen Lúcia

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, afirmou, nesta quinta-feira, 13, que os discursos de ódio podem levar a uma diminuição no número de candidatas femininas nas próximas eleições. O alerta foi feito durante a palestra de encerramento do “Congresso Conamp Mulher”, promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), com o tema Democracia Sob Perspectiva de Gênero.

“O caso do discurso de ódio que é contra a mulher e vocaliza no caso brasileiro, não adianta a gente passar a régua e achar que o discurso de ódio não tem impacto”, afirmou Cármen.

No evento, a magistrada abordou a baixa representatividade das mulheres nos cargos eletivos, apesar de constituírem 53% do eleitorado. “Em 853 municípios, 333 não têm nenhuma mulher nas câmaras municipais, e temos apenas uma mulher prefeita negra nos 853 municípios.”

Como caminho para a solução do problema, Cármen Lúcia enfatizou a importância de uma educação que promova a cidadania e a inclusão social. Ela mencionou que as preocupações dos brasileiros com segurança, trabalho, saúde e educação seriam melhor atendidas em uma democracia sólida. “A democracia é o primeiro dos direitos fundamentais. Precisamos construir uma sociedade onde todos possam exercer plenamente suas liberdades e direitos.”

Cármen Lúcia também refletiu sobre a importância da solidariedade na construção de uma sociedade justa. Ela mencionou que a Constituição estabelece o princípio da solidariedade, e que este deve ser um objetivo coletivo. “Como é que você vai ser solidário com alguém que você acha que é um estranho, que até parece gente, é quase gente, não é como nós?”, questionou.