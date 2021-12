O que a nova pesquisa Datafolha diz sobre a terceira via? 

A nova rodada do Datafolha revela que o ex-presidente Lula pode vencer no primeiro turno, como havia sido dito aqui pela coluna, mas também dá sinais claros sobre a terceira via.

O primeiro deles é sobre o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que aparece com 9%. Moro, apesar de suas inúmeras incoerências e erros, conseguiu chegar perto dos 10%.

Não há espaço para Moro e o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno (se houver). Um dos dois terá que espirrar. Com 22% e a máquina na mão, Bolsonaro é favorito.

Moro teria que conquistar votos dentro do bolsonarismo-raiz, o que é um trabalho ingrato, hercúleo, para dizer o mínimo.

Outro nome que se coloca na chamada terceira via, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), está com apenas 7%. Ou seja, teve 13 milhões de votos na última eleição e encolheu de lá para cá. Ainda foi fustigado por ação da Polícia Federal nesta semana.

Já o governador de São Paulo, João Doria, surge com números baixos, os seus 4% de sempre. Como mostrou esta coluna, Doria e sua equipe não tiveram a capacidade de transformar a mais importante luta da pandemia em um ativo eleitoral.

Pai da vacina que salvou a vida de inúmeros brasileiros enquanto Bolsonaro fazia chacota com a dor de brasileiros, Doria, com um bom publicitário, poderia crescer.

Mas é provável que esse bonde já tenha passado. A terceira via, como um todo, ou patina ou tem uma enorme dificuldade pela frente. Os números não mentem.