O que o código penal diz sobre os bloqueios bolsonaristas nos estados

O presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape), Vicente Braga, avalia que os bloqueios realizados nas principais rodovias do país por pessoas que discordam do resultado das eleições precisam ser encerrados, pois prejudicam as economias regionais e, em alguns casos, afrontam o Estado Democrático de Direito e a liberdade de ir e vir da população.

Segundo Vicente, há risco de os municípios sofrerem perdas econômicas inestimáveis e prevê consequências graves para os manifestantes. “Manifestações pacíficas e que não interferissem no ir e vir das pessoas, não teriam problema. Mas quando há o intuito de mudar o resultado de uma eleição ou de buscar uma intervenção federal ou militar, elas atentam contra o Estado democrático de Direito. Nestes casos, o artigo 359-L do Código Penal prevê que as penas podem levar de 4 a 8 anos de prisão”, diz.

As manifestações ocorrem desde o dia 30 de outubro, descumprindo determinação da Justiça para que os bloqueios sejam encerrados imediatamente. O presidente da Anape afirma que as Procuradorias podem vir a ingressar em juízo requerendo a liberação das estradas, mesmo já havendo uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando a desobstrução os bloqueios nas estradas.

As Procuradorias estaduais são constitucionalmente responsáveis pela representação judicial dos estados, pelo controle interno da legalidade e também pela consultoria jurídica dos governos.