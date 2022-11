O que Lula vai falar a Lira, Pacheco e Rosa Weber

O ponto fundamental da conversa de Lula com Rosa Weber, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco – presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado – será a pacificação da relação entre os poderes.

Ou seja, a pacificação institucional do país.

Segundo informado à coluna, esse é o símbolo da visita que o presidente eleito quer transmitir em Brasília nesta quarta, 9: a mais rápida recuperação dos valores republicanos.

“Sim, Lula quer privilegiar o debate político. Mas a principal coisa que ele quer nesse encontro é sinalizar à nação a pacificação que é preciso voltar a pacificação institucional. Dar para a política o espaço do debate político e dar para o judiciário o espaço do debate do judiciário”, explicou um importante aliado de Lula.

Ou seja, a ideia é começar a reorganizar o caos criado nos anos do governo Jair Bolsonaro, que fez inúmeros movimentos golpistas e antidemocráticos – contrários ao que manda a Constituição.

