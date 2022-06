O que há por trás do novo pedido de desculpas de Lula

O ex-presidente Lula fez um novo e cristalino aceno a ex-eleitores do PT, que já votaram no partido no passado, mas que ficaram decepcionados em algum momento com a legenda esquerdista.

Ao falar de erros cometidos pela legenda em prefeituras de Minas Gerais em entrevista nesta quarta, 8, Lula admitiu que “o PT precisa fazer uma reflexão” sobre a perda de confiança do povo. Disse ainda que é preciso pedir desculpas.

“O que aconteceu que nós perdemos a confiança do povo? Por que o povo não nos elegeu? O defeito deve ser nosso, não deve ser do povo”, disse o ex-presidente, numa tentativa de se aproximar de quem já confiou no PT e hoje resiste em votar novamente em qualquer nome do partido.

O comportamento de Lula também é uma estratégia para aumentar suas chances de vitória no primeiro turno. Como a coluna mostrou, a nova rodada da Genial/Quaest aponta que o petista pode vencer a disputa sem necessidade de um segundo turno. É o que apontam também as pesquisas internas do partido, divulgadas neste espaço.

As declarações de Lula também são um tipo de “satisfação” à população brasileira. Muito se cobra do PT e de Lula – algumas vezes até de forma errada – um pedido de desculpas por equívocos do passado. Para preencher esse espaço, Lula aparece com uma postura mais moderada e diz que desculpa é coisa de “gente grande”.

“Nós temos que pedir desculpas ao povo por ter errado. Nós temos que tentar corrigir aquilo que nós não fizemos de correto. Isso não é vergonhoso. A palavra ‘desculpa’ só é feita por gente grande”, destacou.

Quem ainda está em cima do muro numa eleição extremamente polarizada, pode ser convencido pelas palavras do ex-presidente. Com a experiência política que tem, Lula usou bem as palavras numa rádio popular para dizer que o PT precisa sim se “(re)aproximar do povo”, se quiser voltar a ter a relevância que já teve no Brasil.