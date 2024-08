O que está por trás da grande surpresa da nova pesquisa Datafolha

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, 22, transforma a campanha municipal para a prefeitura de São Paulo em uma das mais emocionantes dos últimos anos no Brasil, perdendo apenas paras as presidenciais de 2018 e 2022.

Com avanço exponencial de Pablo Marçal sobre os eleitores de Ricardo Nunes, o ex-coach se revela também a maior surpresa das eleições municipais brasileiras desde 2020, quando Guilherme Boulos foi o grande nome-revelação do pleito.

Marçal atropelou o prefeito Ricardo Nunes, que faltou ao debate de VEJA em um acerto com José Luiz Datena e o próprio Boulos, crescendo entre os homens, os evangélicos, aqueles paulistanos com escolaridade média e entre os brancos e nulos.

Os números são os seguintes. Há duas semanas, Nunes tinha 23%, Boulos tinha 22%, Datena e Marçal tinham 14% e Tabata, 7%. Agora, Boulos tem 23%, Marçal, 21%, Nunes, 19%, Datena, 10% e Tabata oscilou para 8%.

Os dados mostram que, além do crescimento em todos esses segmentos, o ex-coach aspirante de político extremista, arrancou eleitores do prefeito de São Paulo e do novo tucano do Brasil, o apresentador que se faz de político e desiste depois.

Toda essa mudança eleitoral em São Paulo também revela que hoje a lacração nas redes sociais é mais importante do que uma plataforma de propostas para a cidade. Ao menos, até agora. Viva o Instagram, o TikTok e o X, ex-Twitter (contém ironia).