O que está por trás da fala de Lula sobre médicos no interior

Com o desafio de equilibrar a regulação da abertura de cursos de medicina no país, o governo federal defende o aprimoramento da distribuição de médicos, sob pena de inflar ainda mais a pobreza nas grandes cidades. No encontro de reitores das universidades federais, realizado nessa quinta-feira, 19, o presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) advertiu sobre a falta de atendimento básico de saúde para a população carente e a necessidade de se investir na formação de médicos fora dos eixos metropolitanos do país.

“A pessoa que mora distante precisa receber o benefício, se não, ela será mais uma pessoa a vir para a cidade, e será mais uma pessoa pobre inflando a pobreza nas grandes metrópoles brasileiras, o que custa muito mais caro, do que levar o benefício até ela”, afirmou o presidente.

Para Lula, é necessário investir em escolas de medicina, mas também é preciso enfrentar a concentração de médicos nas grandes cidades.

“Tem lugar no Brasil que o médico passa uma vez a cada quatro meses, quando passa. Nós temos que investir mais. Se você for falar para escola de Medicina lá em São Paulo, eles são contra formar médico, porque já tem médico demais. É verdade, pode ter médico demais na Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, na Avenida Boa Viagem, mas na maioria das cidades desse país, a gente tem carência de médico.”

Dentro da discussão sobre a regulação do ensino de medicina no país, entre suas primeiras medidas à frente do Ministério da Educação, Camilo Santana revogou uma portaria da pasta que restabelecia as regras de criação dos cursos pela Lei dos Mais Médicos. Atualmente, existem mais de 300 pedidos de abertura de novos cursos de medicina tramitando na Justiça, sem que sejam observados os critérios vigentes.

Desde junho do ano passado, a constitucionalidade da regra está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro relator, Gilmar Mendes, chegou a realizar uma audiência pública para discutir o tema. A norma tem sido defendida por parte do setor educacional superior do país, representado pela Associação Nacional das Universidades Privadas (Anup), devido a orientação das regras que, segundo avalia a entidade, facilitaria a interiorização e fixação de profissionais médicos, em regiões de maior carência no atendimento básico à saúde.

A presidente da entidade, Elizabeth Guedes, argumenta que a lei oferece condições para a interiorização dos profissionais de medicina e direciona recursos para o aprimoramento da rede de saúde local. Para ela, o Ministério da Educação fez um movimento para reconhecimento do tema e avaliação do cenário. “É muito importante a retomada dessa discussão junto à nova gestão do Ministério da Educação, para que ocupe o devido espaço no debate das políticas públicas para educação superior no país, especialmente, para a implementação de novos cursos de formação de médicos”.

Elizabeth defende que as regras atuais protegem a sociedade, por envolverem contrapartidas obrigatórias das instituições autorizadas, por meio dos editais de chamamento. “Entre os benefícios sociais previstos, estão bolsas de estudos integrais a estudantes da região e repasse entre 5% e 10% da receita bruta anual, para os municípios, desde o início do funcionamento do curso. Com a lei, esses recursos devem ser endereçados para a melhoria contínua do serviço de saúde local”.