O que dizem bolsonaristas sobre a reação de Bolsonaro na posse de Moraes

Em conversas reservadas, bolsonaristas se “dividiam” sobre a estratégia do mandatário máximo do país de permanecer imoto na hora em que as urnas eletrônicas foram exaltadas por Alexandre de Moraes, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral que acabou ovacionado em seu discurso de posse.

(A cerimônia já entrou para a História após o apoio público irrestrito da elite política e jurídica do país, que, de pé, aplaudiu o magistrado, e percebeu que o presidente da República ficou imóvel)

A pergunta entre os seguidores da extrema-direita que estavam na corte era se a reação de Jair Bolsonaro havia sido (ou não) acertada.

Feita no calor do momento, e tratando da hora em que o presidente ficou paralisado – com a cara fechada -, marcando o primeiro dia oficial da campanha de 2022, os seguidores do presidente da República tinham duas respostas.

“Mas, politicamente, qual o impacto disso?”

Para os bolsonaristas que permaneceram na festa, havia um lado positivo. A imagem reforçará algo que o presidente construiu desde 2018, de forma surpreendente, mesmo após passar 30 anos na Câmara dos Deputados: a fama de outsider.

Para outros seguidores da extrema-direita, contudo, o presidente perdeu a primeira batalha da campanha, já que voltou a transmitir a ideia golpista que, na avaliação de dirigentes do PL, não tem ajudado em nada a imagem do mandatário.

Aliás, para esses bolsonaristas, o líder político perdeu uma excelente oportunidade de sepultar de vez os ataques às urnas eletrônicas, após o armistício acertado na semana passada e revelado por VEJA. Mais uma vez, o presidente não conseguiu mudar o disco.