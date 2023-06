O que diz Bolsonaro sobre seus possíveis sucessores

Jair Bolsonaro está vivendo as semanas mais desafiadoras desde que deixou a presidência da República. Na iminência de perder os direitos políticos, o líder da extrema-direita não quis apontar sucessores.

Em entrevista recente, afirmou que “simplesmente não considera a possibilidade de ficar inelegível”. Perguntado, então, sobre sucessores, disse: “tem um bom governador em Minas, um bom em São Paulo e outros pelo Brasil, assim como alguns senadores”. Mas, segundo ele, “sem vivência nacional”.

O ex-presidente está agindo estrategicamente.

Sabe que deverá ser condenado no Tribunal Superior Eleitoral. Sabe também – ou já decidiu – que usará a estratégia do vitimismo. Sabe ainda que, em algum momento, terá sim que apontar um sucessor.

Mas vai deixar a política ser feita no seu tempo. Errado, errado… ele não está.

E, pior, o desenho do tabuleiro político brasileiro, com a saída de Jair Bolsonaro do jogo, pode sim abrir espaço para um nome menos extremista com potencial de aglutinar a direita brasileira, seus eleitores e dificultar (e muito!) a vida da esquerda.

A verdade é que bolsonaristas já veem a inelegibilidade do líder da extrema-direita como uma solução para enfrentar Lula ou alguém apontado pelo petista. É cedo para dizer qualquer coisa, mas já se vê sim uma alternativa para 2026.

E que ninguém duvide disso!