O que Alexandre de Moraes realmente pensa sobre os afagos do time de Lula

Elevado ao posto de herói por sua atuação na eleição, Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal mais cortejado por petistas nos dias atuais.

Na posse do presidente Lula deste domingo, 1º, o ministro foi tietado, abraçado, ovacionado por inúmeros dos convidados presentes no Palácio do Planalto e na recepção no Itamaraty.

A interlocutores, Moraes tem afirmado, contudo, que isso é passageiro. Segundo ele, bastam algumas decisões contrárias aos anseios do PT que esse tratamento deixará de existir.