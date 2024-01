O que abortou o plano golpista no 8 de Janeiro, por Sérgio Abranches

O cientista político e escritor Sérgio Abranches, autor – entre outros – de Presidencialismo de Coalizão, acredita que o plano golpista só foi abortado quando o governo Lula não decretou uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) no 8 de Janeiro.

“A tentativa de golpe fracassou. A decisão de intervir no DF e não decretar uma GLO abortou o plano golpista. Mas o sentimento golpista não se dissipou. Isto só ocorrerá com a punição dos autores intelectuais, mentores e financiadores”, afirma Sérgio Abranches.

Em mensagem enviada à coluna um ano após a destruição da sede dos Três Poderes, o cientista político diz que “golpistas continuam a repetir a mentira de Bolsonaro de que foi uma armadilha da esquerda”. “O risco continua a rondar a democracia e só a ação da Justiça punindo os cabeças eliminará a ameaça que representam para as instituições”, afirma.

Leia a íntegra da mensagem enviada por Sérgio Abranches à coluna:

“A tentativa de golpe fracassou. A decisão de intervir no DF e não decretar uma GLO abortou o plano golpista. Mas o sentimento golpista não se dissipou. Isto só ocorrerá com a punição dos autores intelectuais, mentores e financiadores. Os golpistas continuam a repetir a mentira de Bolsonaro de que foi uma armadilha da esquerda. O risco continua a rondar a democracia e só a ação da Justiça punindo os cabeças eliminará a ameaça que representam para as instituições”.

Continua após a publicidade