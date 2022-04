O puxão de orelha de um importante senador em Lula

O senador Randolfe Rodrigues, escolhido como um dos coordenadores da campanha de Lula, fez um importante alerta ao ex-presidente, em entrevista para Guilherme Amado, do Metrópoles.

Na avaliação do parlamentar, ou Lula se torna mais plural em suas negociações políticas ou Jair Bolsonaro o vencerá nas eleições que ocorrerão em seis meses. “Bolsonaro vencerá se Lula não for mais plural”, alertou ele.

O que é ser mais plural?

O senador da Rede no Amapá explica.

Para ele, Randolfe, a conta a se fazer na eleição de 2022 é simples – muito simples.

Basta comparar com 2018: “além do apoio dos militares, o atual presidente trouxe para o núcleo do governo o que de mais profissional existe na política brasileira, no mau sentido, o Centrão”.

Ou seja, Bolsonaro, sem o apoio daquele centrão fisiológico, foi eleito em 2018. Agora, envolto ao toma-lá-da-cá com os líderes desses partidos, balcão mais nefasto da política brasileira, ficará ainda mais difícil derrotá-lo.

O senador tem razão.

Para Randolfe, o atual momento é de união entre os democratas brasileiros. Para isso, segundo ele, Lula deveria fazer gestos em direção a João Doria, Simone Tebet, Ciro Gomes, Marina Silva, entre outros – todos candidatos a presidente nesta eleição e em eleições passadas.

O problema é que Lula e uma ala do PT tem uma dificuldade enorme de fazer esses gestos.

Puxão de orelha bem dado, o de Randolfe.