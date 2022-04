O problema número 1 de Bolsonaro

A estratégia do presidente Jair Bolsonaro para ganhar visibilidade enquanto busca a reeleição é muito clara: ele tenta criar “questões nacionais”, chamar a atenção e fazer intriga para que o foco das pessoas – os brasileiros – fique nisso e não naquilo que realmente importa.

E o que realmente importa para todos nós?

Uma rápida olhada pelos noticiários desta quarta, 27, mostra qual é o verdadeiro problema do Brasil: a prévia da inflação de abril atingiu o maior nível para esse mês desde 1995, o preço médio da gasolina atingiu recordes e chega a R$7,27, enquanto o brasileiro sofre para conseguir comprar alimentos básicos como cenoura e tomate, que tem tido os preços reajustados constantemente.

A economia está indo de mal a pior, Paulo Guedes desapareceu, mas Bolsonaro usa a estratégia de atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), repostar mensagens da cantora Anitta, falar de Lula e conceder indulto a Daniel Silveira.

Esse comportamento de criar polêmica é conhecido do presidente. Ele tenta controlar a agenda, impor as pautas que deseja para que o público esqueça o que realmente importa.

Se o Brasil quer levar as próximas eleições a sério, precisa discutir a economia e analisar como chegamos no ponto em que estamos.

Segundo dados do IBGE divulgados no fim do ano passado, quase 51 milhões de pessoas viveram na linha abaixo da pobreza em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid-19.

São milhões de brasileiros desamparados, sofrendo todos os dias para conseguir colocar comida em casa.

O que vai decidir a eleição não é o vídeo de piadas que Bolsonaro publica em suas redes sociais. O que vai decidir as próximas eleições é a indignação do povo que está vendo a economia do país afundar sem um presidente que se mova para resolver isso.

Está na hora de o país mudar a pauta. O presidente tenta desviar o foco – alias. é a única coisa que aparentemente sabe fazer…