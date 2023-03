O plano secreto de Lula para transformar Haddad em “queridinho do mercado”

Comunicação é tudo em governo. Ou, quase tudo. E, em alguns aspectos, Lula tem sido vitorioso nesses primeiros três meses do seu novo mandato.

Mesmo que – nesta semana – tenha dado declarações ruins após a descoberta de um plano para tirar a vida de Sérgio Moro, em outros aspectos o presidente tem acertado. E muito.

Avaliem vocês, caros leitores.

Em pouco menos de 90 dias, Lula conseguiu tirar a blusa de “vilão do mercado” de Fernando Haddad e colocar nele a de “queridinho do mercado”.

E como isso aconteceu?

Primeiro, com as declarações públicas de Haddad, acertando na sua sinalização pela diminuição dos gastos públicos. Depois, com a “crise” criada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, contra as ideias do ministro da Fazenda de seu partido.

Quando Lula disse que precisaria dela na legenda – e não em um ministério – para ajudar o governo, ele realmente não estava brincando.

Segundo informado à coluna, o presidente da República gostou – e até incentivou – a (hoje entendida como) estratégia de Gleisi Hoffmann em pedir a ampliação dos gastos público como indutor da economia.

“Se é verdade que a economia crescerá menos este ano, precisamos aumentar os investimentos públicos e não represar nenhuma aplicação no social. Em momentos assim, a política fiscal tem de ser expansionista”.

Assim, à medida que a presidente do PT defendia essa ideia – engrossando o coro iniciado pelo próprio Lula – Haddad ia sendo visto com bons olhos pelo mercado.

Foram essas visões antagônicas dentro de um mesmo governo (ou partido, lembrem-se) que foram engrossando a ideia no mercado de que Fernando Haddad não era tão ruim assim.

A estratégia deu certo.

É preciso lembrar que o mercado tinha pavor do seu nome quando ele começou a ser ventilado para o ministério. Naquele momento, André Lara Resende e Pérsio Arida eram os preferidos.

Mesmo que o queridinho – no caso de Haddad – seja “dos males, o menor”, a ascensão do ministro da Fazenda a esse posto é um grande feito da comunicação petista (e de Lula) neste início de governo.