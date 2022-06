O peso do novo cartão amarelo de Alexandre de Moraes para Bolsonaro

Ao ser eleito simbolicamente como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que vai assumir oficialmente em agosto, o ministro Alexandre de Moraes mandou cinco recados duros e diretos para Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, linha ideológica de extrema-direita que ele lidera.

Leia abaixo os trechos do discurso com as advertências para o presidente da República e seus seguidores radicais:

1 – “Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação, por coação e medo, de seus votos por verdadeiras milícias digitais”.

Alexandre de Moraes é alvo de inúmeros ataques nas redes sociais por essa extrema-direita brasileira liderada por Bolsonaro, grupo consumido pelo discurso do ódio. O magistrado também é responsável pelo inquérito das fake news, no qual o presidente e integrantes de sua base são investigados.

2 – “A Justiça Eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil”.

Alexandre de Moraes usou a palavra milícia para destacar a questão dos grupos radiciais de direita que atuam no mundo digital, espalhando fake news sobre autoridades públicas com o intuito de atrapalhar o processo eleitoral. Neste caso, ele também fala da ligação da família Bolsonaro com a milícia armada no Rio de Janeiro.

3 – “O momento é de união, esperança e fortalecimento da democracia, único regime onde todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido, por meio de eleições limpas, seguras e transparentes”.

Alexandre de Moraes responde, neste trecho, os inúmeros ataques do presidente da República contra o processo eleitoral brasileiro. É de conhecimento público que Bolsonaro já colocou em dúvida, várias vezes, a transparência, a segurança e idoneidade de todo o sistema eleitoral brasileiro.

4 – “Edson Fachin aplainou e pavimentou os melhores caminhos para o fortalecimento da Justiça Eleitoral e da democracia no Brasil. Paz e segurança nas eleições”.

Alexandre de Moraes defendeu, aqui, o seu colega de toga, atacado também inúmeras vezes como chefe do TSE pelo presidente da República. Recentemente, Bolsonaro disse que ele “quem botou Lula para fora da cadeia” e que Fachin deveria “se julgar impedido de estar à frente do processo eleitoral”.

5 – “Foram cinco presidentes e vice-presidentes eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico. Sendo que quatro deles foram escolhidos pelas urnas eletrônicas, demonstrando a confiabilidade, o sucesso e a transparências do [sistema eleitoral]”.

Alexandre de Moraes ainda defendeu as urnas eletrônicas, aparelho responsável pela contabilização dos votos dos eleitores brasileiros – criado na década de 90 -, e que é constantemente atacado por Bolsonaro. As investidas do presidente da República tem gerado um efeito cascata nas redes sociais contra o equipamento, o que tem incomodado unanimemente os ministros do TSE.

O presidente eleito da corte ainda citou a pandemia da Covid-19, dizendo que os eleitores merecem “projetos sérios” de todos os candidatos, e que o Brasil é a “única democracia” do mundo que sabe o resultado das eleições ”com absoluta certeza, horas após o término da votação”. Os dois fatos são minimizados por Bolsonaro.