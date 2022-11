O pedido de Lula a Pacheco em reunião na COP-27

Em conversa reservada de 15 a 20 minutos no hotel de Lula, às 12h30 do Brasil e 16h30 no Egito, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ouviu um importante pedido do presidente eleito. Os dois estão em viagem internacional para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-27.

O petista – que inicia o seu terceiro mandato em janeiro – pediu que o orçamento do programa Bolsa Família permaneça quatro anos fora do teto para dar previsibilidade aos gastos públicos, acalmando o mercado, mas não esquecendo sua principal promessa de campanha: o social.

Lula afirmou para Pacheco que compreende a importância e conquista do país com o teto de gastos – exigência do mercado financeiro – mas precisa agir para o combate à fome. O presidente do Senado respondeu que há ambiente no Congresso para a aprovação de uma PEC que resolva essas duas questões.

A partir daí, com o desenvolvimento da economia e o retorno dos investimentos internacionais – estimuladas por uma postura de preservação do Meio Ambiente -, a avaliação é de que esses gastos fora do teto diminuam. A ideia é reconquistar os fundos de investimentos internacionais, o país recuperar o crescimento, gerando receitas e emprego.

O encontro reservado foi nos mesmos moldes daquele da semana passada, como mostrou a coluna, no qual primeiro Lula recebeu uma comitiva de senadores que acompanhavam Pacheco para depois ficarem sozinhos.

Na conversa com os outros políticos, foram apresentadas alguns temas ligados a questão ambiental que estão em tramitação no Congresso, como a “regularização fundiária e a PEC do veneno”, pautas que precisam de posicionamento do novo governo para que se busque algum tipo de alinhamento, com o avanço ou não.

Já a PEC da transição, que tratará do Bolsa Família fora do teto de gastos, está prevista para ser apresentada nesta quarta-feira, 16.