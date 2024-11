O outro ataque a um prédio público após o atentado ao Supremo

Quase duas horas após o atentado terrorista contra o Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, 13, um homem tentou invadir a Granja do Torto, residência de veraneio da Presidência da República.

A situação foi grave a ponto de um soldado do Exército dar um disparo de advertência (para o alto e com munição não letal, como manda o protocolo) porque o homem não obedecia às ordens para se afastar da entrada da casa.

O episódio acendeu o alerta no Gabinete de Segurança Institucional, já que Francisco Wanderley, de 59 anos, o homem-bomba do PL de Jair Bolsonaro, disse que outros ataques aconteceriam até este sábado, 16.

O homem que tentou invadir a Granja do Torto conseguiu, contudo, escapar das autoridades. Nem mesmo as varreduras nas proximidades do local tiveram sucesso.