O número da pesquisa que pode ser arrasador para Bolsonaro e preocupa Lula

O cientista político, Felipe Nunes, responsável pela pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, afirmou à coluna que o dado que mais chamou a sua atenção em relação ao novo levantamento foi o empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro, quando a seguinte pergunta foi feita aos entrevistados: “o que você tem mais medo?” Da volta do PT ou da continuidade do atual governo de extrema-direita?

Segundo a pesquisa, 45% dizem ter mais medo de um segundo mandato do atual presidente, enquanto 40% afirmam que tem mais temor de um terceiro mandato de Lula. “Será uma variável fundamental para entender o desfecho lá na frente”, garantiu o cientista político.

Felipe Nunes foi categórico em relação a esse gráfico porque a diferença entre os dois candidatos nesse questionamento caiu cinco pontos percentuais em 15 dias, entre os dias 3 e 17 de agosto. No início do mês, 48% tinham mais medo da continuidade de Bolsonaro do que da volta do PT. Ou seja, ela era de 10 pontos.

É uma notícia que, apesar de ainda ser muito ruim para o atual presidente, deve começar a preocupar Lula, já que o ex-mandatário vê o aumento do medo da volta do PT ao poder. Foi esse fator que deu a vitória para atual presidente em 2018, após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016.

Na pesquisa em si – é preciso reforçar – Lula lidera as intenções de voto com 45%, enquanto Bolsonaro marca 33%, o que manteve a diferença de 12 pontos mesmo após o início do pagamento do Auxílio Brasil. Ainda assim, PT precisa olhar com lupa esse dado apontado pelo cientista político. É aí que mora o perigo nessas eleições.